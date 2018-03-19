الكشف عن أقوى الغواصات الروسية

وطن للأنباء- وكالات: أعلن قائد البحرية الروسية فلاديمير كوروليوف أن الغواصات النووية "ياسن" و"ياسن-إم" ستصبح في القريب العاجل الأقوى في الأسطول الروسي.

فقد قال كوروليوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا": "ستصبح مجموعة الغواصات الهجومية النووية متعددة الأغراض "ياسن" و"ياسن-إم" الأقوى في القريب العاجل. وتقف الغواصة الأساسية من هذا المشروع في الخدمة لدى الأسطول الشمالي. وتنفذ مهام الخدمة القتالية في المحيطات بانتظام. وتؤديها بنجاح، ما يدعو إلى السرور".

وأشار إلى أن بناء واعتماد هذه الغواصات من قبل أسطولي المحيط الهادئ والشمالي سيستمر.

ومن المقرر بناء 7 غواصات من مشروع "ياسن" بحلول عام 2020.

كما أن مجلة "نيشنال إنترست" الأمريكية وصفت غواصة "قازان" — أول غواصة من مشروع "ياسن-إم" — منذ عام، بأنها العدو المخيف للبحرية الأمريكية.

وتبلغ حمولة الغواصات النووية المتعددة الأغراض من مشروع "ياسن-إم" 13.8 طن. وتغوص إلى عمق 520 مترا. وتصل سرعتها إلى 31 عقدة. ويتألف طاقمها من 64 شخصا. وزودت الغواصة بألغام وطوربيدات من عيار 533 ملم وصواريخ "كاليبر" و"أونيكس".

وتم اعتماد الغواصة الرئيسية من هذا المشروع "سيفيرودفينسك" من قبل البحرية الروسية يوم 17 حزيران/يونيو من عام 2014.

المصدر: سبوتنيك