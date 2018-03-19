ما يجب أن تعرفه عن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية

وطن للأنباء- وكالات: أفرزت الانتخابات الرئاسية التي اختتمت في روسيا مؤخرا نتائج لافتة فيما يلي أبرزها:

-نسبة الإقبال على التصويت بلغت 67,5 %

-النتائج الأولية بعد فرز 99,84% من أوراق الاقتراع:

فلاديمبر بوتين، مرشحا مستقلا - 76,66 %

بافل غرودينين، مرشحا عن الحزب الشيوعي - 11,8%

فلاديمير جيرينوفسكي، مرشح الحزب الليبيرالي الديمقراطي - 5,66%

كسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" - 1,67%

غريغوري يافلينسكي، مرشحا عن حزب "يابولكو" (التفاحة) - 1,04%

بوريس تيتوف، مرشحا عن "حزب النمو" - 0,76%

مكسيم سورايكين، مرشحا عن حزب "شيوعيو روسيا" - 0,68%

سيرغي بابورين، مرشحا عن "الاتحاد الشعبي الروسي" - 0,65%

- وجه زعماء العالم تهانيهم لفلاديمير بوتين بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة ومنهم الرؤساء البوليفي إيفو موراليس، والصربي ألكسندر فوتشيتش، والفنزويلي نيقولاس مادورو، والكوبي راؤول كاسترو، والمصري عبد الفتاح السيسي، والكازاخساني نور سلطان نزارباييف، والصيني شي جين بينغ، والأذربيجاني إلهام علييف، والقرغيزي سورونباي جان بيكوف، والطاجيكستاني إمام علي رحمون، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والمولدوفي إيغور دودون، والأبخازي راؤول خاجيمبا، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

سجلت لجنة الانتخابات المركزية ومقرات المرشحين عددا من الانتهاكات الطفيفة في الانتخابات.

- لأول مرة تم التصويت في انتخابات الرئاسة الروسية في شبه جزيرة القرم، وأعلنت فرنسا أنها لن تعترف بشرعية الانتخابات في القرم.

- شهدت السفارات الروسية في الخارج طوابير طويلة يوم التصويت.

- في أوكرانيا منعت الشرطة المحلية والمحتجون المواطنين الروس من التصويت

- اقترحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على موسكو وكييف أن تحل بنفسهما مشكلة تصويت المواطنين الروس على الأراضي الأوكرانية.

-لم يستطع المواطنون الروس التصويت في جورجيا التي اقترحت عليهم التصويت في غيرها من الدول.

