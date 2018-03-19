مطارد منذ 6سنوات.. الاحتلال يعتقل الشيخ بسام السعدي

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ بسام السعدي (58 عاما).

وأفادت ابنة الشيخ السعدي لـ"وطن للأنباء"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت منزل احد أقاربه في حي الجبريات بمخيم جنين واعتقلته من المكان، واقتادته الى جهة غير معلومة" .

ووفق ابنته، فإن السعدي مطارد منذ قرابة 6 اعوام، قام الاحتلال باكثر من 140مداهمة للمنازل بحثاً عنه وكانت كل المحاولات فاشلة.

واضافت ابنته ام المجد، أن والدها اعتقل سابقا أكثر من عشر مرات، وامضى مايزيد عن 12 عاما مابين الحكم والاداري، وكان احد مبعدي مرج الزهور، كما استشهدت والدته وولديه التوأم ابراهيم وعبد الكريم في الانتفاضة الاولى، وتعرضت زوجته للاعتقال لثلاث مرات وامضت في الاسر مامجموعه 3سنوات ايضا، ولديه الان من الابناء 9 (5بنات، 4اولاد).

وتتابع حديثها، "اعتقل اشقائي الثلاث: يحيى وعز الدين وصهيب، ومايزال صهيب في الاسر منذ سنة ونصف، والى جانبهم تعرض زوجي وزوج شقيقي للاعتقال ايضا".