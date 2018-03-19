بالفيديو | الرئيس عباس: حماس تقف وراء الاعتداء على موكب الحمدالله وفرج

رام الله- وطن للأنباء: قال الرئيس محمود عباس، إن حركة حماس تقف وراء الاعتداء على موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

واتهم الرئيس خلال كلمته في افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر الرئاسة برام الله، حركة حماس بأنها لا تريد المصالحة.

وقال إن "نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس محاولة اغتيال الحمدالله وفرج".

وقال الرئيس "لو نجحت عملية الاغتيال لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وقامت حرب أهلية فلسطينية".

وأكد أنه قرر اتخاذ الاجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني.

الفصائل تطالب الرئيس بعد اتخاذ إجراءات "عقابية"

وكانت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ناشدت مساء اليوم الاثنين، الرئيس محمود عباس عدم اتخاذ إجراءات عقابية "جديدة" ضد غزة.

وطالبت الفصائل في بيان مشترك تلاه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش عقب اجتماع في مكتب رئيس حماس بغزة يحيى السنوار، الرئيس عباس بالقدوم إلى غزة لإنهاء مظاهر الانقسام الداخلي.

كما طالبت رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله برعاية التحقيق في الاستهداف الذي تعرض له موكبه شمالي القطاع للخروج بموقف واضح من التحقيق.

وجددت الفصائل إدانتها لحادث الاعتداء على موكب الحمد الله، وطالبت بالتعاون في التحقيق بين "الأذرع الأمنية كافة للكشف عن منفذي التفجير الذي أراد تفجير المصالحة"، وقالت: "الأجدر أن نتعاون بالتحقيق".

يتبع..