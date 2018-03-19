مستوطنون يجرفون أراضٍ لمواطنين جنوبي نابلس

رام الله- وطن للأنباء: جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الاثنين، أراضي جديدة في محيط مستوطنة "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لـ(وفا)، إن جرافات تابعة للمستوطنين، جرفت اراض جديدة في الحوض 13 بموقع الخفافيش في قرية جالود.

وأضاف أن سلطات الاحتلال رفضت جميع الاعتراضات المقدمة من المجلس القروي وأصحاب الاراضي لوقف التوسع في مستوطنة "شفوت راحيل"، بحجة أنها اراضي الأرض معلن عنها كأراضي دولة منذ العام 1981، كما أنها مناطق عسكرية مغلقة يمنع استخدامها من قبل الفلسطينيين .

وأكد دغلس أنه بهذا التوسع الجديد في المستوطنة، أصبحت جرافات المستوطنين على بعد امتار فقط من سهل جالود الغربي الزراعي الواقع في الحوض 12.