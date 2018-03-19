سيارة "أوبر" ذاتية القيادة تدهس امرأة

وطن للأنباء- وكالات: في أول حادث متعلق بسيارة ذاتية القيادة، تسببت سيارة "أوبر" من دون سائق في دهس ومقتل أحد المشاة في ولاية أريزونا الأمريكية.

ووقع الحادث في مدينة تمب، صباح الاثنين، ودهست امرأة أثناء مرورها الشارع، وفقا لوكالة "رويتزر" للأنباء.

وبينما قالت الشرطة إن المرأة توفيت في وقت لاحق، متأثرة بجراحها في المستشفى، فرفضت الإفصاح عن اسمها، لأنه لم يتم إبلاغ أقرب أقربائها بوفاتها بعد.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "أوبر"، دارا خوسروشاهي، في تغريدة لها على "تويتر" إنها وكل العاملين في الشركة يفكرون في عائلة الضحية، وأنهم يتعاونون مع مسؤولي تنفيذ القانون في التحقيق حول كيفية وقوع ذلك الحادث.

وأعلنت "أوبر" بعد الحادث، إنها أوقفت اختبارات سياراتها ذاتية القيادة، في 4 مدن أمريكية، وهي تمب، وسان فرانسيسكو، وبتسبرغ، وتورونتو.

وكانت شركة "أوبر" قد أعلنت أنها ستسمح لعملائها للمرة الأولى باستخدام سياراتها ذاتية القيادة في نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري الماضي.

وستكون السيارات مزودة بسائق ليتحكم بها وقت الحاجة، ومراقب.

وسيتمكن العملاء في بيتسبرغ من طلب خدمات "أوبر" كالمعتاد، بحيث يتم توزيع الرحلات في السيارات ذاتية القيادة بشكل عشوائي، وستكون مجانية في البداية.

وأكدت شركة "فولفو" مشاركتها مع "أوبر" في مشروع السيارات ذاتية القيادة.

المصدر: سبوتنيك