الاكتئاب قد يؤثر على قوة الذاكرة

وطن للأنباء- وكالات: من المعروف أن الاكتئاب يسبب الكثير من المشاكل الصحية للإنسان، مثل قلة النوم، وزيادة مستويات التوتر، ولكنه أيضا قد يسبب مشاكل للذاكرة.

حاول باحثون من جامعة بريغهام يانغ في ولاية يوتا الأمريكية، استكشاف ما إذا كانت هناك صلة تربط بين الاكتئاب ووجود تداخل في الذاكرة، بحسب نشرة "ساينس دايركت" العلمية.

وقام البروفيسور دونالد شيلتون والبروفسور بروك كيروان من قسم علم النفس في الجامعة بريغهام، بإجراء اختبار لفصل النمط على 98 شخصا بالغا.

وتتألف اختبارات فصل النمط من عرض على المشاركين مجموعة من الأشياء على شاشة الكمبيوتر، بعضها مألوف والبعض الآخر غير مألوف.

كما أنه كان على المشاركين ملء استبيانات قيّمت مستويات الاكتئاب والقلق لديهم، بالإضافة إلى جوانب مختلفة من حياتهم، مثل مستوى نومهم وتمارينهم البدنية.

وجاءت نتائج الاختبارات أن أولئك الذين لديهم علامات اكتئاب أعلى، كانوا أكثر احتمالا لتحقيق درجات أقل في اختبارات فصل النمط.

وينجم التداخل في الذاكرة، عندما يجد الفرد نفسه غير قادر على الحصول على معلومات جديدة بشكل كامل، بسبب ذكريات أو أفكار سابقة.

وهناك منطقتان في الدماغ، حيث تنمو فيهما خلايا مخية جديدة، إحداهما المسؤولة عن الذاكرة، وتبيّن من نتائج الاختبارات أنه انخفضت مستوياتها في حالات الاكتئاب.

ولكن شدد معدو الدراسة أن نتائجها لا تعني معاناة المشاركين من فقدان الذاكرة، ولكن أوضحوا أن هناك بعض التفاصيل من ذاكرتهم قد تكون مفقودة، نتيجة لسوء صحتهم العقلية.

وكشفت نتائج دراسة أخرى، أن أولئك القادرين على قمع مشاعرهم السلبية قادرين على الحد من تأثير الذكريات السلبية عليهم.

المصدر: سبوتنيك