الإعلان عن تأسيس المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة

واشنطن- وطن للأنباء: أعلنت اللجنة التحضرية للمجلس الفلسطيني الأمريكي في الولايات المتحدة، في بيان لها اليوم، عن عقد المؤتمر الأول للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة في الثاني والعشرين من الشهر القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن، جاء ذلك بعد لقاء اللجنة التحضيرية أمس التي قررت عقد المؤتمر التأسيسي بحضور رؤساء وممثلي عدد كبير من المنظمات والمؤسسات والجمعيات التابعة للجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة.

و أكد الدكتور حنا حنانيا، رئيس منظمة إتحاد رام الله فلسطين في الولايات المتحدة وعضو اللجنة التحضيرية للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، أن تأسيس المجلس الفلسطيني خطوة هامة في توقيت حساس تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتحديات كبيرة خصوصا في الولايات المتحدة، معربا عن تقديره لجهود قيادات الجالية الفلسطينية من أجل توحيد الجهود و وتعزيز العمل المشترك.

وقال حنانيا أن الهدف من تأسيس المجلس هو تمثيل مصالح الجالية الفلسطينية الأمريكية أمام الجهات الرسمية والسياسية من جهة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من خلال الضغط السياسي ونشر الوعي في الولايات المتحدة من جهة أخرى، مؤكدا على أنه بات ملحا توحيد الجهود.

وبدأ العمل لتأسيس المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة منذ منتصف العام الماضي من خلال تشكيل مجالس إقليمية في كل منطقة مكونة من رؤساء وممثلي المؤسسات الفلسطينية الامريكية في الولايات المتحدة، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين المنظمات والهيئات والشخصيات الفلسطينية الفاعلة على الساحة الأمريكية. وقد تم عقد العديد من اللقاءات في المناطق والمدن، كان آخرها في واشنطن بحضور ممثلي المناطق الأربعة في السابع عشر من فبراير الماضي، والذي خرج عنه تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر التأسيسي، وتشكيل لجنة متابعة القوانين واللوائح، لجنة النشاطات والبرامج ولجنة التمويل.

وتم تشكيل مجالس إقليمية تشكل الدعامة الأساسية لعمل المجلس العام حيث سيضم المجلس ممثلي المناطق الأربعة في الولايات المتحدة وهم منطقة شمال شرق، منطقة الساحل الغربي، منطقة الجنوب، ومنطقة الوسط الغربي.