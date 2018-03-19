عناصر داعش في مخيم اليرموك تسرق منازل النازحين

دمشق- وطن للأنباء: قامت عناصر من تنظيم داعش جنوب دمشق، بسرقة منازل الأهالي التي نزحت خلال الأيام الماضية من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة بعد موجة القصف الأخيرة.

وكان التنظيم قد منع الأهالي من إخراج إي أثاث أو احتياجات خاصة لهم، من مخيم اليرموك إلى البلدات، مكتفياً بالسماح لهم إخراج كيس ملابس شخصية وغطاء شتوي.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام فصائل المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا بإغلاق حاجز العروبة بالسواتر الترابية وبشكل كامل، وهو آخر المنافذ التي تصل بين مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له، وفق ما أوردت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

يشار إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين كانوا قد نزحوا من مخيم اليرموك إلى البلدات الثلاثة إثر قصف المخيم وسيطرة داعش على جزء كبير منه، ويعيشون حياة بؤس ومعاناة كبيرة.