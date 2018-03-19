نتنياهو ينتصر للسفير الأمريكي ويصف الرئيس عباس بأنه "فقد حواسه"

رام الله- وطن للأنباء: وصف رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريح الرئيس محمد عباس الذي وصف فيه السفير الامريكي في "اسرائيل" ديفيد فريدمان بانه ابن كلب ومستوطن بانه افتراء من قبل الرئيس الفلسطيني الذي فقد حواسه واصيب بالصدمة جراء مواقف الادارة الامريكية الحالية التي توقفت عن تدليل الفلسطينين وقادتهم.

وقال نتنياهو في رده على تصريح ابو مازن بحق فريدمان : "لقد توقف الحكومة الأمريكية في تعاملاتها مع القادة الفلسطينيين – ونتيجة لصدمة هذه الحقيقة التي اصبحت واضحة تصدر هذه التصريحات ".

من جهته قال وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بانيت ردا على تصريحات ابو مازن بحق السفير الامريكي في "اسرائيل" ان "فريدمان يسجل في صفحات تاريخ إسرائيل على انه صديق حقيقي".

وانضم وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بانيت الى قائمة المدافعين عن السفير الامريكي وقال فريدمان في المنتدى العالمي لمكافحة اللاسامية بوزارة الشؤون الخارجية: "ديفيد، عملك بعد عام واحد فقط، يمكننا أن نقول بالفعل ستسجل في تاريخ إسرائيل كصديق وليس اي صديق بل انه صديق حقيقي لإسرائيل".

بدوره رد السفير الاميركي فريدمان على وصف الرئيس له بالكلب بالقول: "أبو مازن يصفني بإبن الكلب!! أهذا معاداة سامية أم خطاب سياسي؟ لن أقول شيء سأترك الحكم لكم".

وكان ابو مازن قد وصف السفير الامريكي الذي انتقد صمت السلطة وعدم ادانتها للعمليات التي قل فيها ثلاث اسرائيليين بالقول ان السفير الامريكي ديفيد فريدمان ابن كلب ومستوطن.

وفي موقف غير مسبوق، شنَّ الرئيس، محمود عباس، هجوماً عنيفاً على السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، الذي دافع عن الاستيطان بزعم أن الإسرائيليين يبنون في أرضهم، ونعت الرئيس، السفير الأميركي مباشرة على الهواء مباشرة بـ "ابن الكلب".

وكان الرئيس يلقي، الاثنين، كلمة متلفزة أمام القيادة الفلسطينية، في مقر الرئاسة الفلسطينية، وحمَّل خلالها حماس التورط في محاولة اغتيال رئيس الحكومة، رامي الحمد الله.

وبعد إدانته لحركة حماس، شرع الرئيس في الهجوم على الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية، وخاصة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وحول موقف أميركا من القضية الفلسطينية، أكد الرئيس أن "واشنطن عقدت مؤتمرا للتباكي على الأوضاع الإنسانية في غزة".

ثم تحول الرئيس إلى فريدمان، وبعد التنويه إلى تصريحات السفير التي تمس بحق الفلسطينيين في دولتهم وأراضيهم، انفجر الرئيس غاضبا وتفوه بالكلمات العنيفة ضد السفير.

واضاف ابو مازن ان الولايات المتحدة تضفي الشرعية على المستوطنات ويفعل المسؤولون الأميركيون ذلك برئاسة سفيرهم في تل أبيب ، ديفيد فريدمان.

و قال الرئيس: "إنهم يبنون على أراضينا". يا ابن الكلب واصفا فريدمان بانه "مستوطن وعائلته عائلة مستوطنين ".

المصدر (PNN)