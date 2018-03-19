بالفيديو.. لبنانية تهاجم "حزب الله" وتدعو للتطبيع مع الاحتلال

وطن للأنباء- وكالات: لا توفر دولة الاحتلال مناسبة الا وتحاول استغلالها في محاولة للترويج لسياستها القائمة على مهاجمة "حزب الله" والدعوة الى قيام سلام مع دول الجوار. وجديد ذلك استضافة المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي سيدة لبنانية هاجمت "حزب الله" ووصفته بـ"الارهابي" على حدّ قولها، داعية للسلام والتطبيع مع الاحتلال.

وفي هذا الاطار، غرد ادرعي عبر "تويتر"، قائلاً: "وما صوت حنان قهوجي التي تحولت الى بريجيت سوى صوت واحد من الكثير من اللبنانيين الذين يخافون همجية حزب الله الذي حول لبنان إلى مساحة قمعية ودكتاتورية إسوة بنظام أسياده في إيران". وارفق التغريدة بالفيديو التالي:

وما صوت #حنان_قهوجي التي تحولت الى #بريجيت سوى صوت واحد من الكثير من اللبنانيين الذين يخافون همجية #حزب_الله الذي حول #لبنان إلى مساحة قمعية ودكتاتورية إسوة بنظام أسياده في #إيران.. pic.twitter.com/NfaveWKIw2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٩ مارس، ٢٠١٨

الفيديو أثار الجدل وردود فعل مستهجنة، حيث كتب المغرد عبدالله: "إن شاء حزب الله سوف يهدم بيوتكم وغير هيك اي الجنوب قلعة لحزب الله أكيد"، ليغرد حساب آخر قائلاً إنّها "خاينه".

وكتب المغرد فابيو قائلاً: "هذه حقودة ما هي الا عميلة رخيصة عدوة للبنان واللبنانيين المسيحيين قبل المسلمين، اغلب تصريحاتها كاذبة وعنصرية لا تنطلي الا على من يجهلها".

وغرّد عمر صبحي: "لقد سبقتها انت بالخيانه. هي خانت لبنان عن جهل وقلة الوعي وهبل. وانت خنت العراق وطنك عن حقد ولؤم ومكر. ولكن كلاكما الى المزبلة سواء كانت في لبنان او فلسطين او امريكا فالقذاره واحده".

المصدر: قناة الجديد