مستوطنون يعتدون بوحشية على شاب مقدسي

رام الله- وطن للأنباء: اعتدى نحو 20 مستوطنًا على شاب مقدسي مساء اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابته بصورة خطيرة.

وقع الاعتداء في منطقة شارع يافا من القدس المحتلة، بينما كان الشاب صالح نادر أبو التين (20 عامًا) من قرية الولجة، متوجهًا إلى عمله، عندما هاجمه المعتدون.

وأكّد مصدر قريب من العائلة لـ"عرب 48"، أن المستوطنين، اعتدوا على الشاب المقدسي بالضرب العنيف بقبضاتهم وأرجلهم.

وأضاف المصدر نفسه، أن الشاب أصيب بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.