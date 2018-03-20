نابلس: الاحتلال يعتدي على الطلبة ويصيبهم بالاختناق في اللبن الشرقية

رام الله- وطن للأنباء: أصيب العشرات من طلبة مدارس اللبن الشرقية جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي تجاههم ، وذلك أثناء توجههم إلى مدارسهم الواقعة على شارع رام الله– نابلس الرئيسي.

وأفادت مصادر محلية لـ(وفا)، بأن قوات الاحتلال هاجمت الطلبة، في محاولة لمنعهم من التوجه إلى مدارسهم، كما هاجمت الأهالي المتوجهين إلى أعمالهم خارج القرية، واعتدت على عدد من السائقين، وقامت بحجزهم، بعد نصب حاجز على مدخل القرية.