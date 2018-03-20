الشرطة تقبض على 3 اشخاص بتهمة ابتزاز وتهديد مواطن عبر الفيس بوك في بيت لحم

رام الله- وطن للأنباء: كشفت الشرطة اليوم، عن جريمة ابتزاز وتهديد مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وألقت القبض على المشتبه بهم .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بان مواطن تقدم بشكوى حول قيام مجهولين بتهديده وابتزازه بنشر صور ومقاطع فيديو سريه خاصه به على الانترنت ومطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل عدم عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو .

واضاف البيان ان وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة باشرت بإجراءات البحث والتحري حيث تمكنت من القاء القبض على 3 اشخاص وبتدوين اقوالهم افادوا بقيامهم بتهديد وابتزاز المشتكي .

وأكد البيان توقيف المشتبه بهم تمهيداَ لاحالتهم الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولا .