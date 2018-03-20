المركز العربي الامريكي للأعمال الخيرية يكرم الدكتور فاروق الشامي

وطن للأنباء- وكالات: أقام المركز العربي الامريكي للأعمال الخيرية حفلا كبيرا هو الاول من نوعه من اجل تكريم الدكتور فاروق الشامي رجل الاعمال الامريكي من اصول فلسطينية كرجل العطاء العربي الامريكي الاول.

وجرى حقل التكريم بحضور العديد من الشخصيات الاعتبارية في الجاليات العربية والفلسطينية الى جانب سفراء ودبلوماسيين وقناصل من مختلف الدول العربية والاجنبية المعتمدين في واشنطن الى جانب المئات من ابناء الجاليات .

وقامت ادارة المركز العربي الامريكي للاعمال الخيرية ممثلا برئيس مجلس ادارته حسين شوشير ومديرته مها فريج والدكتور عيد مصطفى بتكريم الدكتور الشامي حيث القوا مجموعة من الكلمات التي تحدثوا فيها عن المركز والجهود التي يبذلها لخدمة الجاليات العربية المختلفة الى جانب تقديم خدمات انسانية في اكثر من صعيد.

وقدمت ادارة المركز الامريكي للاعمال الخيرية تهانيا للدكتور الشامي كونه الشخصية الاولى التي يتم منحها هذه الجائزة والتكريم باعتباره المتبرع والمحسن الخيري الاول .

وتحدث ممثلي المركز عن جهود وتعاون الدكتور الشامي مثمنين هذا الجهد الكبير الذي يقدمه من اجل تطوير عمل المركز بما يخدم القضايا العربية المختلفة في الولايات المتحدة الامريكية وعلى اكثر من صعيد اقتصادي واجتماعي وسياسي وانساني ولهذا تم اختياره لتكريمه .

وقدم ممثلي المركز الامريكي العربي الخيري عميق شكرهم وتقديرهم لبنك فلسطين و فاروق سيستمز على رعايتهم للحفل ودعمهم المتواصل مثمنين مشاركة تريو جبران ودعم بنك فلسطين لرحلتهم من اجل المشاركة بالحفل كما عبروا عن شكرهم لفاروق سيستمز لدعمها الحفل ايضا.

بدوره شكر الدكتور فاروق الشامي الحضور على هذا التكريم وهو التكريم الاقرب الى القلب بالنسبة له لانه ياتي من مؤسسات عربية مشددا على اهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية في الولايات المتحدة الامريكية لتعزيز الحضور العربي من خلال مؤسسات ومراكز متميزة قادرة على ان تعكس مواقف الدول والشعوب العربية.

واكد الشامي ان هناك الكثير الكثير من القدرات والنجاحات والابداعات الفلسطينية والعربية التي تميزت كل في مجالها موضحا ان هناك الكثيرين من ابناء الامة العربية حققوا نجاحات وتميزوا وقادرين على ان يؤثروا بالمجتمع الامريكي وبالتالي لا بد من تعزيز دورهم وحضورهم.

وفي هذا الاطار اعلن الدكتور الشامي عن تبرعه بمليون دولار أمريكي لإنشاء مركز عربي شامل في هيوستن تكساس بحيث يكون هذا المركز العربي بيتا لكل العرب والامريكيين ويعمل على تعزيز الحضور لهم في مختلف المجالات.

وتخلل حفل التكريم العديد من الكلمات التي ثمنت واشادت على عمل وجهود الدكتور الشامي هذا الى جانب تقديم فرقة تريو جبران التي حضرت خصيصا لاحياء الحفل حيث قدمت مقطوعات موسيقية متميزة لاقت استحسان الحضور الذي استمتع بوجبة عشاء على انغام الموسيقى الشرقية.

يشار الى ان الدكتور الشامي قدم مساعدات بملايين الدولار على مدار سنوات لخدمة قطاع الصحة والتعليم والخدمات الانسانية في كل من الولايات المتحدة الامريكية وفلسطين في اطار مجموعة الاعمال الخيرية التي يرعاها كنوع من المسؤولية الاجتماعية لمجموعة شركاته الاستثمارية التي تعكس قصة نجاح فلسطينية وعربية في العديد من المجالات.

كما ان المركز العربي للصحة مؤسسة وطنية انسانية تهدف إلى توحيد وتمكين المجتمع العربي الأمريكي من خلال إظهار تأثير التقارب حيث يعمل المركز على تحسين واقع المجتمعات من خلال تقديم المنح ، ويخدم من خلال توفير أدوات العطاء الخيري الذكي ، وتصور المفاهيم حول الأمريكيين العرب من خلال تسليط الضوء على مساهماتهم الاستثنائية في المجتمع.

المصدر:PNN