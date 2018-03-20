استكمال فعاليات أسبوع مناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي بجنوب إفريقيا

وطن للأنباء: استكملت لجان التضامن ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع سفارة فلسطين في جنوب إفريقيا، سلسلة فعاليات أسبوع الأبرتهايد الاسرائيلي للعام 2018، والذي انطلقت تحت عنوان التضامن الإفريقي-الفلسطيني.

ووجه أسبوع الأبرتهايد رسالة تضامن قوية للشعب الفلسطيني وللرأي العام العالمي مفادها أن معظم أطياف الشعب الجنوب أفريقي تؤكد دعمها للنضال المشروع للشعب الفلسطيني وإدانتها للاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية المرفوضة التي تذكرهم بمعاناتهم إبّان فترة الحكم العنصري.

وتعهدت لجان التضامن بمواصلة فضح الاحتلال وسياساته العنصرية للرأي العام التي تجاوزت فظائعها ممارسات نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا.

وشارك في فعاليات الأسبوع التي احتضنتها العديد من المدن مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ولجان التضامن وعلى رأسهم حركة المقاطعة "BDS"، وعدد من الجمعيات الشعبية غير المسيسة، والحزب الحاكم "ANC" الذي تربطه علاقات تاريخية مميزة مع منظمة التحرير، إضافة إلى الحزب الشيوعي ونقابات العمال واتحادات الشبيبة والطلبة.

وتحدث في الفعاليات وزراء وشخصيات حزبية ونقابية وقيادات المجتمع المدني، وكانت هناك مشاركة لوزيرة التعليم العالي ناليدي باندور التي أشارت إلى الغضب الإسرائيلي الذي صاحب قرار الحزب الحاكم "ANC" بتخفيض التمثيل لسفارة جنوب أفريقيا في "تل أبيب".

وأكدت أن هذا القرار كان بمثابة رسالة غضب موجهة لـ "إسرائيل" وحلفائها الأقوياء الذين لا يعملون شيئًا من أجل حرية الشعب الفلسطيني وإنهاء الظلم الواقع عليه.

بدورها، شاركت وزيرة الرياضة توكوزيلي كاسا في البطولة الكروية الثالثة تحت عنوان "بطولة فلسطين حرة" لكرة القدم للناشئين بمشاركة عشرات من الأندية المحلية، مؤكدة مسؤوليتهم لتقديم الدعم لجميع الدول المضطهدة.

وأشارت إلى أهمية مساعدة الشعب الفلسطيني والأفارقة المقيمين في "إسرائيل" الذين يعانون من العنصرية الإسرائيلية من خلال حملات المقاطعة وتنظيم الفعاليات، والتخفيض الفوري لتمثيل بعثة جنوب إفريقيا في "إسرائيل".

من جهته، أكد سفير دولة فلسطين في جنوب إفريقيا هاشم الدجاني أهمية هذا الأسبوع لفضح وتعرية الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وتوعية الرأي العام الجنوب أفريقي على ما يجرى في فلسطين من ابرتهايد وقمع واضطهاد، ما يعزز التضامن بين الشعبين الصديقين.

ونوه إلى أن هذه الفعاليات تأتي بمثابة الاحتفال بمرور مائة عام على مولد القائد نيلسون مانديلا، مثمنًا دور جنوب أفريقيا حكومة وشعبًا ودعمهم الثابت لنضال الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.