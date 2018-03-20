الحركة الاسلامية في الناصرة تقرر خوض الانتخابات البلدية

الناصرة- وطن للأنباء: قررت الحركة الاسلامية في مدينة الناصرة، اليوم، خوض الانتخابات للبلدية بقائمة تحالفية موحدة.

وجاء في بيان الحركة " بعد مداولات متواصلة داخل الحركة الاسلامية ومع محبيها وداعميها والمقربين من نهجها ، قررت الحركة الاسلامية في الناصرة خوض الانتخابات لبلدية الناصرة ضمن قائمة نصراوية تحالفية موحدة ".

وأضاف البيان "ياتي هذا القرار بعد دراسة عميقة لواقع المدينة السياسي والاجتماعي والوصول الى نتيجة مفادها ان هناك مكان وضرورة لإسماع صوت وفكر الحركة الاسلامية في الناصرة ، هذا الصوت المتميز بالوسطية والقبول على معظم الأوساط النصراوية والقادر على تمثيل اهل الناصرة بامانة ومهنية . هذا الصوت الذي طالما خدم اهل المدينة باخلاص ودعا للخير العام والتعاون مع كافة التيارات والأحزاب وقدم نماذج عملية للعمل الوحدوي والمهني في كافة فعالياته وطروحاته الفكرية منذ انطلاق ادارته الجديدة قبل سنتين".

وخلص البيان الى القول "الحركة الاسلامية تدير حوارا بناء منذ فترة وتدعو الى تغليب لغة الحوار والتعاون بين أهل الناصرة جميعا خدمة لبلدنا وأبنائنا ، وتؤكد ان انتخابات البلدية ليست تنافسا على مكاسب ومغنائم بقدر ما هو تنافس على خدمة الناس ، وهذا الدور الذي تقوم به الحركة الاسلامية في اجندتها اليومية بانتخابات وبغير انتخابات".