الإفراج عن مسنين بعد احتجازها على خلفية عملية القدس

رام الله- وطن للأنباء: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، عن مسنين مقدسيين، بعد احتجازها عدة ساعات على خلفية "عملية الطعن التي وقعت في القدس القديمة وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن شرطة الاحتلال أفرجت عن المسنة فرحة دعنا (67 عامًا) وزهير دعنا (62 عامًا)، عقب اعتقالهما بحجة "عدم منع عملية الطعن".

وأشار إلى أن قوات ومخابرات الاحتلال اقتحمت عدة شوارع بالقدس القديمة، خاصة شارع الواد والمناطق المحاذية له واعتقلت ثمانية مقدسيين بحجة تواجدهم في مكان العملية التي وقعت عصر الأحد، علمًا أن جميعهم لديهم محلات تجارية في المكان أو كانوا يسلكون الطريق باتجاه منازلهم فقط.

والمعتقلون هم الفتى عبد الرحمن صندوقة (14 عامًا)، خالد عمار غنيم (21 عامًا)، سعد عبد قطينة (35 عامًا)، عمر أحمد عوض (20 عامًا)، محمد سعد البكري (20 عامًا) ورامي نواف عبد السلام (37 عامًا)، حيث جرى تمديد اعتقالهم، فيما تم الإفراج عن المسنين دعنا.

ووجهت سلطات الاحتلال للمعتقلين تهمة "عدم منع جريمة"، وجميعهم يسكنون بين بابي الحديد والقطانين-أبواب المسجد الأقصى.