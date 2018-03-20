خسائر في المزروعات إثر مناورات للاحتلال شمال الضفة

وطن للأنباء: شهدت عدة مناطق في شمال الضفة الغربية، إجراء تدريبات ومناورات لقوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية.

وداهمت قوة للاحتلال فجر اليوم بلدة مادما جنوب نابلس، ونفذوا تدريبات في حارات البلدة قبيل انسحابهم.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت الحارة الغربية للبلدة، وتمركزت في منطقة "الحريقة" و"غرفة الماتور" وسط القرية، كما ترجل الجنود مشاة في وسط البلدة، ولوحظ أن عملية الدخول والانسحاب كانت على شكل غارة تدريبية على اقتحام البلدات الفلسطينية.

كما شهد محيط بلدة تياسير شرق مدينة طوباس شمال الضفة الغربية الليلة الماضية مناورات وتدريبات عسكرية واسعة لجيش الاحتلال ألحقت خسائر بالمزروعات.

وقالت مصادر محلية إن أعدادا كبيرة من الدبابات والآليات والجنود انتشروا في السفوح الجبلية التابعة لبلدة تياسير وقرب منازل البلدة، وشرعوا بتدريبات وسط إطلاق للنار وأصوات انفجارات في ساعات الليل.

وأشارت إلى خسائر في الأراضي الزراعية بفعل حركة الآليات، وهو أمر تكرر في الأيام الأخيرة في قرى العقبة والفارسية وأحدث خسائر في الممتلكات الزراعية.

وتقع قرية تياسير في منطقة شفا غورية التي تنشط فيها حركة قوات الاحتلال، وتصنفها عسكرية.