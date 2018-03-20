1650 معتمرًا يغادرون الضفة للديار الحجازية غدًا

وطن للأنباء: أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود أ وزارة الاوقاف والشؤون الدينية أبلغتها بأنه من المقرر أن يسجل غدًا الأربعاء مغادرة 1650 معتمرًا الضفة الغربية إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي صادر الثلاثاء، أن 1650 معتمرًا ومعتمرة سيغادرون الضفة عبر مبعر الكرامة غدًا.

وأوضحت أن كافة طواقمها الامنية والمدنية ستعمل على تسهيل حركة مغادرة المعتمرين بالتوازي مع المسافرين بشكل اعتيادي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم من استراحة المسافرين.