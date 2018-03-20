الاحتلال يبيد آلاف الدونمات المزروعة بالنقب لليوم الثالث

وطن للأنباء: استأنفت أليات الاحتلال الاسرائيلي صباح الثلاثاء إبادة الأراضي الزراعية المزروعة في قرى بالنقب الفلسطيني المحتل وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال الناشط خالد أبو خرمة، إن الدوريات الخضراء الاحتلالية اقتحمت قرية السرة مسلوبة الاعتراف بالنقب اليوم وشرعت بتدمير المزروعات في مئات الدونمات التي تعود للمواطنين.

وسبق أن أتلفت أليات الاحتلال خلال اليومين الماضيين ألاف الدونمات المزروعة في قريتي سعوة وتل عراد، وذلك لمحاولة إجبار المواطنين على ترك أراضيهم للاستيلاء عليها.