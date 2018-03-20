تأجيل عطاءات استيطانية بالضفة والسبب اضراب موظفي "إدارة الاحتلال المدنية"

رام الله- وطن للأنباء: اعلن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الاحتلالية عن ان جلسته المقررة في منتصف نيسان ابريل المقبل سوف تؤجل الى اشعار اخر وذلك بعد قرار موظفي هذه الادارة اضرابا يطالبون فيه برفع اجورهم.

ونظرا لذلك لن تتم المصادقة على مشاريع استيطانية في أراضي الضفة الغربية كانت قدمت للمجلس خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ويجتمع هذا المجلس اربع مرات في السنة ليصادق على مخططات ومشاريع وعطاءات لكل فصل ولا يسمح بالمباشرة بالبناء الا بعد مصادقة المجلس .

هذا التطور دفع زعماء الجمعيات الاستيطانية في الضفة الغربية الى الطلب من وزيري الجيش والمالية في حكومة الاحتلال الى المسارعة لحل الإشكالية مع موظفي الإدارة المدنية وتمكينهم من العمل لانجاز المشاريع الاستيطانية.