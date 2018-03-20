ضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 35 راكب في الخليل

رام الله-وطن للأنباء: ضبطت دورية السلامة على الطرق اليوم حافلة لنقل الطلاب بحمولة زائدة بلغت 35 راكب في مدينة الخليل.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وأثناء عمل دورية السلامة على الطرق بفحص المركبات والتأكد من مدى قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرق، فقد تم إيقاف حافلة لنقل الطلاب لفحصها والتأكد من مدى قانونيتها، حيث تبين ان حمولتها القانونية هي لــ 16 راكب وبداخلها 51 طالب وطالبة أي بحمولة زائدة بلغت 35 راكب".

وأضاف البيان بأن دورية السلامة على الطرق قامت بإنزال جميع الطلبة وتأمينهم الى مدارسهم بحافلات أخرى، وتم مخالفة السائق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

هذا وناشد البيان السائقين الى الالتزام بالحمولة القانونية لحافلاتهم، مشددا على انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين .