اتلاف 2.5 طن تمر غير صالح للاستهلاك الادمي في طولكرم

رام الله- وطن للأنباء: اتلفت طواقم الضابطة الجمركية بالتعاون مع لجنة السلامة العامه (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الصحة، المحافظة) اليوم الثلاثاء في محافظة طولكرم 2.5 طن من التمر الغير صالح للاسهلاك الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات إستخبارية تفيد بوجود الكمية بالمكان المحدد ، وتم ضبط الكمية بالتعاون مع مديرية الصحة والزراعة والاقتصاد الوطني " حماية المستهلك".

واشار البيان الى ان اللجنة اقرت اتلاف الكمية على الفور لظهور علامات تدل على تعفنها واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .