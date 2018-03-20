خاص بالفيديو | حماس والجهاد: تصريحات عباس، انقلاب على مبادئ الوطنية والمصالحة

غزة- وطن للأنباء- عز الدين أبو عيشة: أدان القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان تصريحات الرئيس محمود عبّاس الأخيرة والتي اتهم فيها حماس بالوقوف وراء تفجير موكب رئيس الوزراء قبل أسبوع على معبر بيت حانون. واعتبر رضوان هذه التصريحات بانها بمثابة رصاصة رحمة على مسيرة المصالحة الفلسطينية .

وقال لوطن: "هذه التصريحات تهيئ الأرضية لصفقة القرن وتتيح مجالا واسعًا أمام الادارة الأمريكية في تطبيق مخططاتها المرفوضة وطنيًا، داعيًا كافة الفصائل وجمهورية مصر للتدخل العاجل لانقاذ غزّة من مزيدٍ من الضغوطات.

وحول اتهام حركة حماس بالوقوف وراء التفجير، أوضح رضوان أنّ المراد بذلك تضليل العدالة، مدللًا على ذلك بايعاز الرئيس لشركتي جوال والوطنية موبايل بعدم التعاون مع النيابة العامة في غزة.

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، إنّ مصطلح التمكين الذي ينادي به عباس غير واضح، وبناء عليه شكلت الفصائل لجنة دعم المصالحة لمعرفة من يعرقلها، وتسعى لتضييق الفجوة بين الطرفين.

وأشار المدلل إلى أنّ الفصائل لم تقف مكتوفة الأيدي بعد هذه القرارات، وتسعى منذ الأمس للسعي لاعادة اللحمة الفلسطينية، ووضع خطط لمواجهة القرارات الأخيرة، موضحًا أنّ الدور المصري لم يتنه.

وبيّن المدلل أنّ المراد من فرض ضغوطات إضافية على القطاع هو السماح لتنفيذ المخططات الامريكية، وتسهيل الطريق على الاحتلال بشن عدوان جديد على القطاع.