خطاب الرئيس عباس يشعل موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

رام الله- وطن للأنباء: ما أن انهى الرئيس محمود عباس، خطابه الذي اتهم فيه حركة حماس بتفجير موكب رئيس الوزراء قبل اسبوع على معبر بيت حانون وتأكيده عزمه اتخاذ اجراءات جديدة في غزة ، حتى انهال عليه نشطاء مواقع التواصل بالسخرية تارة وبالشتم تارة أخرى، حتى وصل بالبعض حد المطالبة برفع الشرعية عنه والتخلص منه.

فقد أثارت تصريحات الرئيس سخطا كبيرا في الشارع الفلسطيني، وموجة غضب عارم بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاوتت ردود افعالهم ما بين متهكم ومستغرب ومتشائم من وضع كارثي يعيشه قطاع غزة بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية جراء الحصار الخانق.

وتسآل بعض النشطاء حول طبيعة العقوبات الجديدة التي سيتخذها عباس خلال الفترة المقبلة ضد غزة، بعد قراراته الأولى التي مر عليها عام حين قرر خصم 30% من رواتب الموظفين المدرجين على السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية في القطاع. فيما نشرت تغريدات معدودة تعكس تأييدا لما جاء في خطاب الرئيس

وتعتبر التغريدتان "#عباس" و"#غرد_بعقوبة"، الأكثر تفاعلاً ضد الرئيس عباس.

وفيما يلي رصدت لكم "وطن للأنباء" أبرز التغريدات والتعليقات من النشطاء على كلمة عباس:

والاقلية منهم وقفت مع الرئيس، وأشادت بخطابه