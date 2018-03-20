نفوق آخر ذكر في العالم لوحيد القرن الشمالي الأبيض

وطن للأنباء: أعلن ريتشارد فين، المدير العام لمحمية "Ol Pejeta" في كينيا خبر نفوق آخر الذكور من فصيلة وحيد القرن الشمالي النادرة.

ويعد نفوق وحيد القرن "سودان"، آخر ذكور هذا النوع، أمرا محزنا للغاية، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة إنذار خطر لكل العالم لما تتعرض له أنواع كثيرة من الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب الأنشطة البشرية المدمرة للحياة.

وأكدت المحمية الكينية عبر صفحتها على تويتر، بقاء اثنتين من إناث هذا النوع المهدد بالانقراض وهما (ناجين وفاتو).

ويبقى الأمل الوحيد لاستمرار هذه السلالة الحيوانية النادرة، عبر التخصيب الاصطناعي للبويضات الأنثوية والحيوانات المنوية التي حفظت في مختبر المحمية، لتحتضن (ناجين وفاتو) صغار هذا النوع إن نجحت عمليات التخصيب.

ويذكر أن وحيد القرن الأبيض، هو أكبر ممثل لنوع وحيد القرن في العالم، وهو ثاني أكبر حيوان على اليابسة بعد الفيل.

المصدر: لينتا.رو