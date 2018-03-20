هآرتس: الإمارات وإسرائيل معا في مناورات عسكرية باليونان

وطن للأنباء: قالت صحيفة إسرائيلية الثلاثاء إن القوات الجوية الإسرائيلية تشارك في مناورات عسكرية مشتركة بدأت في اليونان بمشاركة سبع دول بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت صحيفة هآرتس تقريرا لمراسلها يانيف كوبوفيش، ذكر فيه أن عددا من الطائرات الإسرائيلية تشارك إلى جانب العشرات من طائرات القوات الجوية الأخرى في مناورات تحمل اسم "Iniohos" التي تقام سنويا.

وأشارت الصحيفة أنه إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا وقبرص واليونان، تشارك إسرائيل والإمارات في المناورات، لافتة إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات في المناورات إلى جانب إسرائيل باليونان".

وحيال عدم ظهور علم إسرائيل في الفيديو الترويجي للمناورات على الموقع الإلكتروني الخاص بها، قالت الصحيفة "إنه ليس من الواضح السبب وراء إخفاء مشاركة إسرائيل، رغم أنه في السنوات السابقة كان يتم الإعلان بشكل واسع عن مشاركة قوات الاحتلال في التدريبات العسكرية.

إلا أن الصحفية عادت وقالت إنه يمكن التحقق من المشاركة الإسرائيلية، من خلال الزي العسكري الذي يرتديه الجنود وتحمل العلم الإسرائيلي، "حيث يمكن تمييزها بسهولة".

من جهتها نشرت المراسلة العسكرية لصحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية "آنّا أهرونهيم" تغريدة في حسابها على تويتر، استغربت فيها إزالة المشاركة الإسرائيلية من إعلان المناورات، مرفقة صورا تؤكد فيها المشاركة.

وقالت أهرونهيم في تغريدتها: "يبدو أن أحدهم على ما يبدو يخفي مشاركة إسرائيل في التدريبات الجوية في اليونان، التي تشارك فيها القوات الجوية للإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا وقبرص.

كما نشرت السفارة الأمريكية في أثينا تغريدة على صفحتها الرسمية في تويتر مرفقة بصورة لشخصيات عسكرية ومدنية، وقالت فيها: "قادة عسكريون وسياسيون من البلدان السبعة يعملون سويا من أجل السلام والأمن الإقليميين، مشيرة إلى مشاركة الإمارات وإسرائيل ومصر.