ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا جزءا من هذه الثروة

رام الله - وطن للأنباء: التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ترامب خلال اللقاء، "سوف نعيد مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة نحن نفهم ذلك وهم يفهمونه أيضاً".

واستعرض أرقام صفقات الأسلحة التي ستقدمها بلاده إلى السعوديين "من أجل حمايتهم"، على حد قوله.

وأضاف "مليار و 525 مليون دولار، و645 مليون دولار … و6 مليارات دولار"، مخاطباً بن سلمان، "هذا فتات بالنسبة لكم".

وقال: "تجمعنا صداقة قوية وعلاقة قوية جداً، ونحن نفهم بعضنا البعض، ويجب أن أقول إن هذه العلاقة لم تكن بالجيدة خلال فترة (باراك) أوباما، ولكن العلاقة الآن هي أفضل من أي وقت، وعلى الأرجح هذه العلاقة سوف تقوى من خلال الاستثمارات الكبيرة، ما يعني أيضاً خلق الوظائف للعمال في بلدنا ولشعبنا، وكذلك الدفاع عن السعودية التي تقوم بدفع فاتورة الدفاع عن الشرق الأوسط بأكمله".

وتابع "لقد زرت السعودية في شهر مايو/أيار، هناك أشياء تمت الموافقة عليها وهي قيد البناء، وسوف تقدم إلى السعودية عن قريب من أجل حمايتهم".

من جهته، أشار ولي العهد إلى أن العلاقات بين الدولتين قديمة، مضيفاً: "نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين".

وعندما سئل عن الاتفاق النووي مع إيران، أوضح ترمب أن هذا الأمر سيحسم لاحقاً.