اسرائيل تهدد بعدم تحديها في عيد "البيسح"

رام الله-وطن للأنباء: قال ما يسمى برئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" هرتسي هليفي خلال مؤتمر حضرة رؤساء هيئة الاستخبارات العسكرية: "قبيل حلول عيد "البيسح" اليهودي والأعياد اليهودية الأخرى أنصح أي جهة تريد تحدي إسرائيل أن تدرس جيداً أفعالها".

وأضاف: "عيد "البيسح" يقترب وقوات الأمن تستعد لصد أي سيناريو".

ويبدو أن تصريحات هليفي موجهة للفلسطينيين، خاصة لقطاع غزة حيث ستنظم الفصائل الفلسطينية مسيرة نحو السياج الفاصل على حدود غزة، في إطار إحياء يوم الأرض الذي يتزامن مع عيد "البيسح" اليهودي في 30 مارس الجاري.