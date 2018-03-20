واشنطن تعلن عن إنجاز خطة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وطن للأنباء: قال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إن الإدارة الأمريكية أنجزت خطة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وستباشر بتنفيذها عندما تنضج الظروف الملائمة.

وأشار غرينبلات أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة طرفي النزاع من أجل الوصول إلى حل على الرغم من الإهانات التي وجهتها القيادة الفلسطينية على لسان الرئيس محمود عباس بحق السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الذي وصفة عباس بـ "ابن الكلب".

ودعا المبعوث الأمريكي عباس إلى الكف عن استخدام "خطاب الكراهية" والاتجاه إلى العمل على تحقيق السلام والازدهار لشعبه، على حد تعبيره.

وفي كلمة متلفزة ألقاها أمس الاثنين أمام القيادة الفلسطينية، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، انتقد عباس الإدارة الأمريكية على موقفها من القضية الفلسطينية، خاصة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقطع مخصصات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

المصدر: "تاس"