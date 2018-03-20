خريشي يطالب المفوض السامي بنشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات

وطن للأنباء: طالب المراقب الدائم لبعثة دولة فلسطين لدى جنيف السفير إبراهيم خريشي، المفوض السامي بنشر قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات بأسرع وقت ممكن، بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استكمال مناقشة البند السابع، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال خريشي: "نقدر الجهود المبذولة من قبل مكتب المفوض السامي فيما يتعلق بقاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، ونعرب عن قلقنا لأنه لم يتم نشر القائمة حتى الآن خاصة أنه تم طلب تأجيل نشر القائمة في شباط 2017 للنظر في المعلومات الواردة، وحتى الآن لم يتم نشر القائمة، وفي هذا الصدد نطالب المفوض السامي بنشر قاعدة البيانات بأسرع وقت ممكن بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان".

واستكمل مجلس حقوق الإنسان اليوم أعمال البند السابع، وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان خمسة تقارير أمام المجلس هي: التقرير السنوي، وتقرير حول المستوطنات، وتقرير حول المساءلة والمحاسبة، والتقرير الرابع حول الشركات وقاعدة البيانات الذي تم إقراره بخصوص قرار الشركات العاملة في المستوطنات، إضافة إلى تقرير حول حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأعرب خريشي عن التقدير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإعداده التقارير المقدمة المعنية بالنظر بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال: "لقد أخذنا التوصيات الواردة في عين الاعتبار، ونود هنا أن نشير إلى أننا لاحظنا أن بعض التقارير أخرجت من سياقها من خلال المساواة بين القوة القائمة بالاحتلال وشعب خاضع للقمع والاستعمار منذ أكثر من خمسين عاما، في حين أن دولة فلسطين على استعداد لتحمل مسؤولياتها القانونية إلا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وأن جذر المشكلة يكمن في سياسات الاحتلال الاستعماري التي تمارسها إسرائيل بشكل يومي ومتعمد".

وأضاف: "لقد مرت 70 عاما على الاضطهاد الإسرائيلي ومعاناة اللجوء والشتات، و50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، التي تتعرض اليوم إلى أبشع أشكال التهويد، من خلال تغيير ممنهج لهوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، بما في ذلك زيادة المستعمرات الاستيطانية".