كرة مونديال روسيا إلى الفضاء!

وطن للأنباء-وكالات: ستحط الكرة الرسمية لكأس العالم روسيا 2018 وتميمته الذئب "ذابيفاكا" رحالهما في محطة الفضاء الدولية، غداً الأربعاء، بعد أن تسافر على متن مركبة "سويوز" الروسية.

وقال قائد المهمة رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف في مؤتمر صحافي من منطقة بياكونور الكازاخية "سنأخذ معنا الكرة التي ستلعب بها غالباً المباراة الافتتاحية".

وأشار أرتيمييف إلى أن الكرة ستعود للأرض مع زميله أنطون شكابليروف الموجود في محطة الفضاء الدولية منذ كانون أول/ديسمبر الماضي.

وتعهد أرتيمييف بأن طاقم المحطة لن يفوت مباريات المونديال رغماً عن العمل الكثير الموجود في المحطة.

(الميادين)