لاول مرة.. إسرائيل تعترف بتدميرها للمفاعل النووري السوري عام2007

رام الله- وطن للأنباء: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بتدمير مفاعل نووي سوري كان في المرحلة الأخيرة من بنائه في ضربة جوية شنتها مقاتلاته عام 2007.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان رسمي له أن البيان الخاص بالضربة الجوية التي دمر فيها المفاعل النووي السوري جاء عقب إنهاء أمر رقابي عسكري كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بفيسبوك مقطع فيديو قال إنه: "يوثق ضرب المفاعل النووي السوري في دير الزور، شمال دمشق لّيلة 5-6 سبتمبر/ أيلول من عام 2007".

وقال: "ضربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الحربية مفاعلًا نوويًّا كان في مراحل إقامته المتقدمة لتزيل تهديدًا نوويًا على إسرائيل والمنطقة كلها". على حد تعبيره.

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤوليته عن تلك الحادثة بعد مرور 11 عامًا عليها.

وقصفت طائرات مجهولة الهوية المفاعل المقام في دير الزور شمالي شرقي سوريا، بدعم من كوريا الشمالية في عام 2007، وقالت دولة الاحتلال في حينه إن "التهديد السوري تبدد بذلك".

ورغم ما نشرته وسائل إعلام غربية وساسة دوليون عن مسؤولية إسرائيل عن القصف، إلا أنها بقيت صامتة حتى اللحظة بشأن هذا الهجوم.