مورينيو يرصد مبلغًا كبيرًا لضم لاعب آرسنال

وطن للأنباء- وكالات: يخطط البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم للتعاقد مع صفقة جديدة من آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مورينيو يرصد 50 مليون يورو لضم هيكتور بيليرين الظهير الأيمن "للجانرز"، من أجل تعزيز صفوف "الشياطين الحمر".

وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد كان يريد بيليرين منذ عامين، لكن الدولي الإسباني فضل البقاء مع آرسنال، ومدد عقده لمدة 6 سنوات ونصف.

وكان بيليرين على رأس اهتمامات برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم نظرًا لطلبات "الجانرز" المالية الكبيرة، ما دفع "البارسا" لضم نيلسون سيميدو من بنفيكا البرتغالي.