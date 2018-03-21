الشيخ خضر عدنان يعاني من ورم في قدمه

رام الله- وطن للأنباء: أكدت مصادر خاصة لإذاعة "صوت الاسرى"، أن الأسير الشيخ خضر عدنان من بلدة عرابة قضاء جنين؛ يعاني من ورم كبير في القدم يتسبب له بألم شديد.

وأفادت المصادر أن الشيخ خضر أصيب بهذا الورم منذ عشرين يوما؛ ولم تقدم له إدارة مصلحة سجون الاحتلال أي علاج لحالته كما لم تعرضه على طبيب السجن.

وذكرت المصادر، أن الشيخ عدنان يعاني من آلام شديدة من جراء هذا الورم ويظهر عليه الإعياء، مشيرين إلى أن الادارة تتلذذ بالنظر إليه وإلى معاناته، وأنهم يسخرون من هذه الأوجاع دون أن يقدموا له العلاج المطلوب.

هذا وكانت ما تسمى إدارة مصلحة السجون قد نقلت الشيخ عدنان أمس الاثنين 19/3/2018 من سجن مجدو إلى سجن رامون بشكل تعسفي ومفاجئ.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م بعد أن داهم الجيش منزله بطريقة همجية ومن ثم اعتقلوه، وهو مازال موقوفاً ولم يصدر حكماً بحقه.