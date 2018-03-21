الاحتلال يقتحم منزل الطالبة الاسيرة علا مرشود بحثًا عن هاتفها !

رام الله- وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل الأسيرة علا مرشود في مخيم بلاطة بنابلس.

وقالت شقيقتها شروق لـ"وطن للأنباء"، "ان قوة عسكرية كبيرة اقتحمت منزلهم في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وعاثت فيه خرابًا ودمارًا، بحثثا عن هاتف علا، كما اجروا تحقيقًا ميدانيًا مع افراد العائلة المكونة منها وشقيقها، حول الهاتف".

واشارت، الى ان محكمة الاحتلال مددت اعتقال شقيقتها يوم السبت الماضي لمدة اسبوع، ومن المقرر ان تعرض علا على المحكمة اليوم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مرشود، يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في مركز حوارة العسكرية التابع لجيش الاحتلال.

يشار الى أن مرشود (21 عاما)هي طالبة اعلام في جامعة النجاح بمدينة نابلس، قدمت من المملكة العربية السعودية للدراسة هي وشقيقتها وشقيقها.