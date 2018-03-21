الاحتلال يعتقل حارسا من الأقصى والمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حارس المسجد الأقصى المبارك ايهاب أبو غزالة من مكان عمله داخل المسجد، واقتادته الى مركز تابع لها في القدس القديمة.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعات من المستوطنين استأنفت اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى صباح اليوم من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، لافتا الى محاولات متكررة من المستوطنين لإقامة شعائر تلمودية في المسجد وسط رقابة صارمة من الحُرّاس الذين يتدخلون لمنع ذلك وهو ما أدى الى اعتقال الحارس أبو غزالة.

وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" وجهت دعوات لأنصارها، للمشاركة في اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى تمهيدا لعيد "البيسح"، أو الفصح العبري.