رام الله: الاحتلال يصيب 8 شبان بالرصاص ويعتقل 3 طلاب في المغير

رام الله- وطن للأنباء: أصيب ثمانية شبان بالرصاص الحي والمطاط، وآخرون بالاختناق، واعتقل 3 طلاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية المغير شرق رام الله.

وأفاد عضو مجلس قروي المغير ابو وحيد لـ"وطن للأنباء"، ان قوات الاحتلال ومستعربين اقتحموا القرية فجرًا واختبأوا في عدد من المنازل واحتجزوا ساكنيها وفي مسجد القرية وانتظروا خروج الطلاب لمدارسهم، فهاجموهم بالرصاص الحي والمطاط، واعتقلوا عدد منهم.

وتابع، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، أسفرت عن إصابة 8 شبان بالرصاص الحي والمطاط، وقام جنود الاحتلال بالقاء قنابل الغاز على مدرسة للبنات وعلى روضة اطفال في المنطقة، قمنا بإسعافهم على الفور، ونجحنا بتهريب البنات من المدرسة.

كما اعتدى جنود الاحتلال على طلاب المدراس واعتقلو 3 منهم، قبل ان ينسحبو من القرية، وفق ابو وحيد.

ويرجّح عضو المجلس ان هجوم الاحتلال على القرية يأتي عقب القاء حجارة على مستوطنين.