الاحتلال يهدد مواطني شمال الخليل

الخليل- وطن للأنباء: وزعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، بيانات تهديدية للمواطنين المارين على حاجز عسكري قرب بلدة حلحول شمال الخليل، تهددهم بمزيد من العقوبات في حال مقاومة الاحتلال بالمنطقة.

ونص بيان الاحتلال: "بما أن منطقة سكنكم متميزة بأعمال عنف وإرهاب على مدى الفترة الأخيرة، تقرر اتخاذ عدّة إجراءات لتحسين جمع المعلومات الاستخبارية لتشويش النشاطات غير المشروعة وإحباط الإرهاب" وفق زعمه.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال سيواصل الأنشطة المختلفة في المنطقة، وتقييم ما يسمّى بالقائد العسكري للأوضاع، والاستمرار باتخاذ الإجراءات العقابية لحين التوقف عن العمليات في المنطقة.

وكرّر الاحتلال توزيع هذه البيانات على المواطنين في المناطق التي تتصاعد فيها عمليات الرشق بالحجارة على المركبات التابعة للجيش والمستوطنين بالضّفة الغربية، مع الإشارة إلى وقوع بلدة حلحول على الشارع الالتفافي المسمى (خط 60) شريان الحياة لمستوطنات الخليل.

وتشهد مناطق الخليل مواجهات شبه يومية مع الاحتلال الإسرائيلي ما يسفر عن وقوع شهداء وإصابات، إضافة إلى التصدي لجنود الاحتلال والمستوطنين.