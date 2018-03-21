الاحتلال يمنع الأسير المحرر القيق من السفر لمدة 16 شهراً

رام الله- وطن للأنباء: قررت سلطات الاحتلال، منع الأسير المحرر الصحفي محمد القيق من السفر خارج فلسطين، لمدة 16 شهراً.

وقال القيق لـ وطن للأنباء إن سلطات الاحتلال أبلغت محاميه بمنعه من السفر لمدة 16 شهراً، وقد تكون قابلة للتمديد.

وأشار الى أنه رفض عرض الاحتلال له بالابعاد خارج فلسطين، والذي خاض اضراباً مطولاً عن الطعام رفضاً لذلك.

وكان الأسير القيق خاض اضرابين في سجون الاحتلال أحدهم استمر 96 يوماً، رفضاً للاعتقال الاداري والابعاد.

وأكد القيق لـ وطن للأنباء أن سيرفع قضية ضد القرار، والذي هدفه مواصلة التضييق عليه.

واذا ما سافر القيق لمدة مؤقتة ورفض الاحتلال السماح له بدخول فلسطين، قال القيق ان ذلك يعتبر خرق للقوانين الدولية التي تمنع أي جهة كانت من منع المواطنين العودة الى بلادهم ما لم يوقعوا على قرار ابعادهم، معتبراً ذلك نفياً غير شرعي.