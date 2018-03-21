ليبرمان: على الجميع استيعاب درس ضرب المفاعل السوري

رام الله- وطن للأنباء: قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إن على المنطقة بأكملها استيعاب الدرس من الضربة التي نفذتها "إسرائيل" في عام 2007 ضد ما يشتبه في أنه مفاعل نووي سوري.

وأضاف ليبرمان في تصريحٍ له بعد اعتراف إسرائيل رسميًا بمهمة تدمير مفاعل "الكبر" عام 2007 أن "الدوافع لدى أعدائنا تنامت في السنوات الأخيرة ولكن قدرة الجيش تنامت أيضا".

وقال "الكل في الشرق الأوسط سيعمل جيدًا لاستيعاب هذه المعادلة".

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بفيسبوك مقطع فيديو قال إنه: "يوثق ضرب المفاعل النووي في دير الزور، شمال دمشق لّيلة 5-6 سبتمبر من عام 2007".

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها جيش الاحتلال عن مسؤوليته عن تلك الحادثة بعد مرور 11 عامًا عليها.