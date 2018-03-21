الخارجية تحمل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن نتائج تنكيلها المتواصل بالفلسطينيين

رام الله- وطن للأنباء: قالت وزارة الخارجية، إن سلطات الإحتلال الإسرائيلي وأذرعها العسكرية المختلفة، تواصل تصعيد عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين في طول الأرض الفلسطينية المحتلة وعرضها، حيث شهدت الساحة الفلسطينية تصعيداً ملحوظاً وخطيراً في الأيام الماضية، شمل تكثيف الاقتحامات الليلية وتوسيع عمليات الاعتقال ونشر الحواجز والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين لإعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وبيوتهم وأرزاقهم، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك واعتقال عدد من حراسه، كان آخر هذه الاجراءات والتدابير الاحتلالية إقدام المستعربين وقوات الاحتلال على اقتحام بلدات "اللبن" و "الساوية" و "حزما" و"برقين"، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي مما أدى الى اصابة 6 شبان بجروح متفاوتة، وشنها لحملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 35 مواطنا في الساعات القليلة الماضية، تركزت بشكل أساس في مخيم شعفاط. هذا بالاضافة الى اقدام المستوطنين وبمساندة جيش الاحتلال على اتلاف محاصيل زراعية في الأغوار المحتلة، وغيرها الكثير من الانتهاكات والعربدة اليومية التي وثقتها عديد التقارير الاقليمية والدولية، بما فيها التقرير الاخير الصادر عن منظمة "بيتسلم" الاسرائيلية لحقوق الانسان، والذي أكد أن القاصرين الفلسطينيين ضحية رئيسة لعنف الاحتلال الممنهج.

وأوضحت في بيان صحفي وصل وطن للأنباء نسخة عنه إنها اذ تدين بأشد العبارات هذه الاجراءات الاحتلالية المتواصلة بحق شعبنا، فإنها تحمل الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة ومسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات ونتائج إستمرارها في قمع أبناء شعبنا والتنكيل بهم والتضييق عليهم وشل قدرتهم على الحركة والتنقل. تؤكد الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال من ممارسات عنصرية وقمعية هو عبارة عن استفزاز و "شحن" يومي للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة احتلالية ممنهجة لإستدراج ردود أفعالهم على تلك الممارسات، في "تغذية" مكشوفة لدوامة العنف، وهو ما يفضح ويكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية التي تحرض على شعبنا وقيادته في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين، عبر كيل الاتهامات للجانب الفلسطيني بالمسؤولية عن تلك الردود.