الشعبية: على السلطة وحماس كشف ملابسات تفجير موكب الحمدلله

رام الله- وطن للأنباء: طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، كلًا من حركة حماس والرئيس محمود عباس، بالكشف عما لديهما من معلومات حول حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، حتى تظهر للجمهور الفلسطيني الحقيقة.

وقال مهنا في تصريحٍ عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ "أبو مازن يتهم على الهواء مباشرة حماس بأنها وراء عملية تفجير موكب رئيس الوزراء، وحماس لا تعلق بشكل واضح بما ينفي هذا الاتهام. الجمهور الفلسطيني لا يصدق كلاهما؛ مما يزيد الوضع الفلسطيني توترًا".

وأضاف مهنا "الرئيس أبو مازن يعلن منذ فترة معارضته لصفقة القرن التي سيعلنها الرئيس ترامب لدرجة أنه نعت السفير الأمريكي في إسرائيل بأوصاف قاسية هو يستحقها".

متابعًا القول "وفي ذات الوقت يقوم أبو مازن باتخاذ إجراءات تؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية التي من المفترض أن تسانده في مواجهة أمريكا، فما هو سبب ذلك؟!".