الاحتلال يبعد حارساً عن الأقصى 15 يوماً

رام الله- وطن للأنباء: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء عن حارس المسجد الأقصى إيهاب أبو غزالة بشرط إبعاده عن المسجد لمدة 15 يومًا.

وقال مسؤول الإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال أفرجت عن الحارس أبو غزالة بعد اعتقاله عدة ساعات صباح اليوم أثناء عمله بالمسجد، وقررت إبعاده عن الأقصى 15 يومًا.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس أبو غزالة صباح اليوم، بحجة رفضه الابتعاد عن مجموعة من المستوطنين أثناء اقتحامها باحات الأقصى.