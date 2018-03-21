الاحتلال يقتحم أم الحيران ويعيد إلصاق أوامر هدمها

رام الله- وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء، قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل، والصقت أوامر هدم منازل القرية المقرر تنفيذه مطلع أبريل المقبل.

وقال الناشط خالد أبو خرمة لـ(صفا)، إن سيارات الشرطة اقتحمت القرية صباح اليوم، وألصقت أوامر الهدم على المنازل، وهددت الأهالي بحال لم يتم إخلاء القرية في التاريخ المحدد منها.

وكانت اللجنة الشعبية للقرية ناشدت كافة قيادات وجماهير أراضي الـ48 المحتلة بالحضور إلى القرية للتصدي للاقتحام وهدم القرية.

وأمهلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي أهالي القرية حتى 1 أبريل المقبل لإخلائها قبل تنفيذ هدمها بالكامل، وذلك تمهيدًا لوضع اليد عليها لصالح إقامة مستوطنة "أم حيران"، والتي بدأ تنفيذ الخطوات الأولى لإقامتها على أرض الواقع.

وتريد "اسرائيل" تهجير إلى جانب أهالي أم الحيران، سكان أكثر من 40 قرية فلسطينية في النقب المحتل، وتجميعهم في قرية تسمى "شقيب السلام" لمصادرة أراضي هذه القرى لصالح الاستيطان.