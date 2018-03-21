ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.28%

رام الله- وطن للأنباء: قاد سهم شركة التأمين الوطنية "NIC" تداولات البورصة، ووصلت قيمة تداولاته لحوالي 1.5 مليون دولار أميركي.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا بنسبة 0.28%، اليوم الأربعاء، ووصلت قيمة تداولات البورصة حوالي 4.4 مليون دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 584.73 نقطة، مرتفعا 1.65 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.37%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، مع انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي مليوني سهم، في 241 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 18 شركة، ارتفع منها سهم 7 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 8 شركات.

والشركات الرابحة هي: مركز نابلس الجراحي التخصصي، والتأمين الوطنية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك القدس، والفلسطينية للكهرباء، والقدس للمستحضرات الطبية.

وانخفض سهم شركات: مطاحن القمح الذهبي، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والاتصالات الفلسطينية.

والشركات المستقرة كانت: البنك الإسلامي العربي، والمجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والمشرق للتأمين، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وفلسطين للاستثمار العقاري، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.