الشرطة تقبض على مشتبه به في ترويج وتعاطي مواد مخدرة في نابلس

رام الله- وطن للأنباء: قبضت الشرطة اليوم الاربعاء، على شخص بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة في نابلس .

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة مكافحة المخدرات بعد أن توفرت لديها معلومات عن شخص وبحوزته مواد مخدرة شرقي المدينة ،تحركت على الفور قوة من إدارة مكافحة المخدرات في شرطة نابلس وبتفتيش منزل المشتبه به بعد استصدار مذكرات تفتيش من النيابة العامة عثر على مادة قليلة يشتبه انها مخدرة من القنب المصنع الهيدرو قائم وأكياس فارغة معده للتعبئة والتغليف المادة المخدرة.

واكد البيان تم توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة لحين احالته على النيابة العامة والمواد التي ضبطت بحوزته للنيابة العامة اصولاً.