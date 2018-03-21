اعلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق برام الله

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت شركة كهرباء محافظة القـدس عـن قطـــع التيار الكهربائي من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوم الجمعة، عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل الأمريكية للأثاث والمناطق المجاورة، نعفش والمناطق المجاورة

الدفاع المدني والمناطق المجاورة، مخازن البلدية، شركة الكوكاكولا، شركة هونداي والمناطق المجاورة

قاعات السنابل والمناطق المجاورة، خزامى والمناطق المجاورة، صيانة هونداي والمناطق المجاورة

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.