الدفاع المدني يغلق متنزهاً في جنين

جنين- وطن للأنباء: أغلقت طواقم لجنة السلامة العامة في جنين، والمكونة من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة السياحة والاثار والدفاع المدني ومندوب عن المحافظة والبلدية والحكم المحلي اليوم الاربعاء احد المتنزهات و اخلائه من الزوار لعدم حصوله على تصريح السلامة والوقاية العامة، و الذي يضمن توفير متطلبات السلامة العامة لضمان سلامة الزوار لمثل هذه الاماكن.

وذكر تقرير لادارة العلاقات العامة و الإعلام في الدفاع المدني، أن طواقم لجنة السلامة العامة في المحافظة وادارة السلامة العامة في الدفاع المدني، نفذت عدة جولات ميدانية على المتنزهات في محافظة جنين و ذلك للوقوف على مدى توفير متطلبات السلامة العامة فيها و قد تبين اثناء الجولة الميدانية وجود زوار و متنزهين في متنزه غير حاصل على تصريح من الدفاع المدني، و بالتالي يفتقر لادنى شروط السلامة العامة و بناءً على ذلك تم اغلاق المتنزه و أخلائه من الزوار حفاظا على سلامتهم لعدم حصوله على تصريح من الدفاع المدني التي تضمن توفير متطلبات السلامة العامة.

ودعا الدفاع المدني اصحاب مدن الملاهي والمسابح والمنتزهات بضرورة تصويب أوضاعهم تجنبا لوقوع الحوادث ومخالفتهم للنظام والقانون وتوفير كافة متطلبات السلامة العامة في مثل هذه الاماكن لما لها من دور كبير في سلامة الزوار.